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Улан-Удэ присоединился к проекту в поддержку людей с онкозаболеваниями

Улан-Удэ присоединился к проекту в поддержку людей с онкозаболеваниями
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Уда прошла встреча горожан, победивших рак

Улан-Удэ стал частью всероссийской акции «Химия была, но мы расстались». Этот необычный социальный проект направлен на дестигматизацию рака и разрушение ложных представлений о заболевании. Участницы акции стали моделями в фотопроекте, где поделились своими историями. Они показали, что рак не влияет на женскую красоту, и жизнь на диагнозе ещё не заканчивается.

В Бурятии проект поддержки женщин, страдающих от рака и победившего его, заручился поддержкой правительства республики, медицинских организаций и волонтёров. В парке имени Орешкова развернулась фотовыставка (18+) с героинями акции, она будет находиться там в течение месяца. После выставка будет перенесена в парк «Юбилейный».

Всего в фотовыставке представлены снимки 11 героев – как женщин, так и мужчин. Фотографы города, принявшие участие в проекте, отсняли материал для выставки на безвозмездной основе.

- Это просто фантастическая выставка. Я хочу сказать вам слова самой большой благодарности за то огромное дело, которое вы делаете. Мы тоже заботимся о здоровье наших женщин, сотрудниц, жительниц города. Наверное, диспансеризация, совет здоровья при мэрии города, консультативный совет женщин – это та составляющая, которая постоянно держит на пульсе времени здоровье женщин. Я хочу выразить всеобщую благодарность медицинской общественности, нашим общественникам, - поделилась заместитель мэра Улан-Удэ, председатель комитета по социальной и молодёжной политики Светлана Трифонова.

Участники проекта рассказали о том, что столкнувшись со страшной болезнью, главное – не поддаваться панике. Важно помнить, что рак – это не приговор. В эти моменты наиболее необходима поддержка близких людей, которые помогут не опустить руки в стрессовой ситуации.

- Тема рака является неудобной в обществе. Неудобна она в силу того, что многие считают диагностированное заболевание фатальным, что с установлением диагноза начинается новый отсчёт жизни, который может оказаться не очень большим. Но тем не менее, на сегодняшний день у здравоохранения есть определённые успехи. Они в первую очередь связаны с тем, что улучшается диагностика и способы лечения, увеличивается их спектр и разнообразие, а самое главное – доступность. Необходимо отметить, что Бурятия относится к благополучным регионам страны, у нас относительно невысокая заболеваемость и смертности, - рассказала заместитель министра здравоохранения Бурятии Наталья Логина.

Участники проекта и медицинские работники собрались на круглом столе и обсудили необходимость правильного информирования о раке и борьбе с ним, а также о том, как сохранять позитив, когда диагноз уже подтверждён.

- Это отличное мероприятие, оно делает этот мир лучше, добрее, и, наверное, да, что-то светлое появляется. Во-первых, хочу сказать спасибо онкологическому диспансеру, я лежал в новом корпусе, оперативное лечение проходил. Я как пациент скажу, это ведь не только твоё лечение проходит в диспансере, ты проходишь огромный путь, начиная со своей поликлиники. Этот огромный путь со сбором справок очень сильно давит пациента, и человеку тяжелее пройти. Но всё это приводит к лучшему. Спасибо хотел бы сказать организаторам, они стали моими лучшими друзьями, - поделился первый мужчина в проекте, актёр Русского драматического театра Артур Шувалов.

Участников проекта «Химия была, но мы расстались» поддержали депутаты Улан-Удэнского горсовета Денис Гармаев, Геннадий Бадмаев и Михаил Гергенов. Они побывали на открытии фотовыставки.

- К сожалению, это заболевание распространённое, в моей семье тоже столкнулись с этим. Мы не понаслышке знаем, что такое рак, понимаем, о чём идёт речь. Тема актуальная, мы не должны ни в коем случае скрывать или замалчивать её, наоборот, мы должны говорить о ней. Люди, которые столкнулись с раком, не должны оставаться в одиночестве. Они имеют право на свободную, полную любви и заботы жизнь, - поделился депутат горсовета Михаил Гергенов.

Итоговой мыслью встречи участников проекта стало то, что невзирая на сложности в прохождении лечения от рака, основополагающим элементом успешного выздоровления является позитивный настрой и вера в то, что всё будет хорошо.
ГорсоветУУ онкология

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