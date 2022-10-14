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Оркестр театра Бурятии пополнился новым артистом

Оркестр театра Бурятии пополнился новым артистом
Общество,  Фото:пресс-служба ГБАТОиБ
Музыкант получил образование в Москве и Петрозаводске

В труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета появился новый артист симфонического оркестра Асхат Уланов. Он приехал в Улан-Удэ из Петрозаводска.

Как сообщает пресс-служба театр, Асхат Уланов родился в Киргизии, после чего он жил в Петрозаводске. Музыкант получил образование в академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с 2015 по 2019 годы. По окончании училища Асхат Уланов поступил в Петрозаводскую государственную консерваторию имени А. К. Глазунова по специальности тромбон в класс профессора Игоря Яковлева.

- Летом я участвовал в гастролях Бурятского театра оперы и балета в Иркутске, после чего мне предложили остаться работать в театре. Играть в оркестре под управлением Владимира Алексеевича Рылова очень круто. Мне повезло, что я попал под руководство такого дирижёра, — говорит Асхат Уланов.

Новый музыкант активно включился в рабочий режим. По его словам, и коллектив, и сам город ему очень нравятся. Он выступает в составе симфонического оркестра Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

- Тромбон для меня — путеводитель. Это тот инструмент, который в течение всей жизни нужно узнавать. Он всегда будет непонятен, и разгадать эту тайну — это сложная задача на всю жизнь, — рассказывает о своём инструменте музыкант.

Бурятия театр оркестр театр оперы и балета

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