Оркестр театра Бурятии пополнился новым артистом

Музыкант получил образование в Москве и Петрозаводске



В труппе Бурятского государственного академического театра оперы и балета появился новый артист симфонического оркестра Асхат Уланов. Он приехал в Улан-Удэ из Петрозаводска.



Как сообщает пресс-служба театр, Асхат Уланов родился в Киргизии, после чего он жил в Петрозаводске. Музыкант получил образование в академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского с 2015 по 2019 годы. По окончании училища Асхат Уланов поступил в Петрозаводскую государственную консерваторию имени А. К. Глазунова по специальности тромбон в класс профессора Игоря Яковлева.



- Летом я участвовал в гастролях Бурятского театра оперы и балета в Иркутске, после чего мне предложили остаться работать в театре. Играть в оркестре под управлением Владимира Алексеевича Рылова очень круто. Мне повезло, что я попал под руководство такого дирижёра, — говорит Асхат Уланов.



Новый музыкант активно включился в рабочий режим. По его словам, и коллектив, и сам город ему очень нравятся. Он выступает в составе симфонического оркестра Бурятского государственного академического театра оперы и балета.



- Тромбон для меня — путеводитель. Это тот инструмент, который в течение всей жизни нужно узнавать. Он всегда будет непонятен, и разгадать эту тайну — это сложная задача на всю жизнь, — рассказывает о своём инструменте музыкант.



