Границы ещё 13 населённых пунктов Тунки будут определены до конца года
Теперь жители Тункинского района Бурятии смогут узаконить свои дома и земельные участки. Ранее им не удавалось это сделать в связи с ограничениями в законодательстве – земли района находятся в национальном парке. Теперь здесь установлены границы 22 населённых пунктов. Этому предшествовала работа министерства строительства республики совместно с муниципальными образованиями.
По информации пресс-служба министерства, решить эту проблему стало возможно благодаря принятию федерального закона № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». После чего в Бурятии были разработаны и согласованы на федеральном уровне проекты, которые позволили внести изменения в генеральные планы сельских поселений в части установления границ.
- На сегодняшний день уже установлены границы 22 населённых пунктов, расположенных в таких сельских поселениях, как «Галбай», «Далахай», «Кыренское», «Монды», «Тунка», «Туран», «Хужиры», «Хойто-Гол» и «Аршан». Это означает, что у жителей появилась возможность оформить права частной собственности на земельные участки и объекты капитального строительства, – подчеркнул зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
Планируется, что в отношении ещё 13 населённых пунктов границы будут определены до конца года. По словам заместителя министра строительства Александра Маренича, на сегодняшний день ведомство совместно с муниципальными образованиями продолжают вести работы по определению границ.
Жители района Бурятии могут узаконить свои дома и участки
Общество, Фото:
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