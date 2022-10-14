Жители района Бурятии могут узаконить свои дома и участки

Границы ещё 13 населённых пунктов Тунки будут определены до конца года



Теперь жители Тункинского района Бурятии смогут узаконить свои дома и земельные участки. Ранее им не удавалось это сделать в связи с ограничениями в законодательстве – земли района находятся в национальном парке. Теперь здесь установлены границы 22 населённых пунктов. Этому предшествовала работа министерства строительства республики совместно с муниципальными образованиями.



По информации пресс-служба министерства, решить эту проблему стало возможно благодаря принятию федерального закона № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». После чего в Бурятии были разработаны и согласованы на федеральном уровне проекты, которые позволили внести изменения в генеральные планы сельских поселений в части установления границ.



- На сегодняшний день уже установлены границы 22 населённых пунктов, расположенных в таких сельских поселениях, как «Галбай», «Далахай», «Кыренское», «Монды», «Тунка», «Туран», «Хужиры», «Хойто-Гол» и «Аршан». Это означает, что у жителей появилась возможность оформить права частной собственности на земельные участки и объекты капитального строительства, – подчеркнул зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.



Планируется, что в отношении ещё 13 населённых пунктов границы будут определены до конца года. По словам заместителя министра строительства Александра Маренича, на сегодняшний день ведомство совместно с муниципальными образованиями продолжают вести работы по определению границ.

