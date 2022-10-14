Юбилей отметила Анна Пелепягина
В Бурятии свой 90-летний юбилей отметила Анна Разумовна Пелепягина. Она труженица тыла, ветеран труда, ударник коммунистического труда. Поздравления Анна Разумовна принимала в комплексном центре «Доверие».
- Что сказать, 90 лет вместили многое. Судьба моя похожа на судьбы многих людей, в страшное военное и тяжёлое послевоенное время проходили детство, юность, пора взросления. Жизненное упорство и стойкий характер сопровождали меня по жизни, помогали справляться с трудностями, - рассказала о себе участница трудового фронта.
Как сообщает пресс-служба министерства соцзащиты РБ, в честь юбилея Анне Разумовне была вручена поздравительная телеграмма от президента России. Также с таким важным юбилеем её поздравили глава Бурятии, мэр города Улан-Удэ, руководство АУСО «У-УКЦ «Доверие». Ей вручили сертификат на единовременную денежную выплату и памятные подарки. С благодарностью принимала юбиляр подарки и пожелания.
- Анна Разумовна смотрит на жизнь с оптимизмом. Она является участницей вокальной группы «Лада». Голос у неё звонкий с особенной тональностью. Каждое утро спешит на репетиции, всегда с хорошим настроением, бодра, весела, ведь годы за плечами не повод для огорчений, - пояснила директор центра «Доверие» Ольга Богатых.
В Улан-Удэ ветерана труда поздравили с 90-летием
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