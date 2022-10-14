В посёлке Наушки в Бурятии приступили к строительству детсада





В посёлке Наушки Кяхтинского района Бурятии началось строительство нового детского сада. В соответствии с проектом, двухэтажный детский сад рассчитан на 150 мест. Объект планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.Детский сад будет состоять из трёх двухэтажных блоков с подвалом. На каждом этаже будут располагаться три детские группы по 25 человек каждая. Также в учреждении предусмотрены медицинский и процедурный кабинеты, пищеблок, кладовые, постирочная с гладильной комнатой, а также залы для физкультурных и музыкальных занятий.- Детский сад строится по трехстороннему инвестиционному соглашению между правительством республики, ОАО «РЖД» и администрацией Кяхтинского района. Само здание строится по типовому проекту, по этому проекту уже были построены сады в городе Кяхта, в селах Сосново-Озёрское и Нижний Саянтуй, – рассказал заместитель председателя правительства Бурятии Евгений Луковников.- На объекте выполнены работы по устройству бетонного основания под фундаментную плиту здания, произведено устройство гидроизоляции мембраны, устройство цементно-песчаной стяжки. В настоящее время ведется подготовка к устройству фундаментной монолитной плиты, - сообщил начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.Подрядчик ООО «Элмонт». Стоимость строительства – 186 млн рублей.