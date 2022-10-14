В Улан-Удэ осуждённые освоили рабочие профессии

Им вручили свидетельства об освоении программ профобучения
В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ осуждённым вручили свидетельства об освоении программ профессионального обучения в училище при исправительном учреждении.
Документ об образовании вручили 31 осуждённому. 11 человек получили профессию «Кухонный рабочий», а остальные 20 – профессию «Подсобный рабочий» второй квалификационной категории.
- По результатам обучения преподавателями отмечена хорошая подготовка и даны положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Сотрудники воспитательного отдела учреждения поздравили осуждённых с успешной сдачей экзаменов, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания.
Новый детсад сдадут в следующем году
Им вручили свидетельства об освоении программ профобучения
Нарушения по бронированию от мобилизации обнаружены в Кабанском районе
В Улан-Удэ пройдёт уникальный проект «9 ветвей»
Дрова специально выгружают вручную
Менее сотни больных лечатся в больницах
Стоимость нефрита составила почти 400 тысяч рублей
В дело вмешалась прокуратура
Они состоятся в эту субботу в Кяхте и Гусиноозёрске
Турнир состоится в Мухоршибирском районе
На дорогах республики местами гололедица
Для республики это будет первый кинофестиваль фильмов для детей и юношества
Гала-концерт фестиваля состоится в начале ноября
Участники посоревнуются в чтении «Гэсэра» и стихотворений
Его участниками стали дети от 6 до 12 лет