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В Улан-Удэ осуждённые освоили рабочие профессии

В Улан-Удэ осуждённые освоили рабочие профессии
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Им вручили свидетельства об освоении программ профобучения

В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ осуждённым вручили свидетельства об освоении программ профессионального обучения в училище при исправительном учреждении.

Документ об образовании вручили 31 осуждённому. 11 человек получили профессию «Кухонный рабочий», а остальные 20 – профессию «Подсобный рабочий» второй квалификационной категории.


- По результатам обучения преподавателями отмечена хорошая подготовка и даны положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

Сотрудники воспитательного отдела учреждения поздравили осуждённых с успешной сдачей экзаменов, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания.
осужденные

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