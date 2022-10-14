В Улан-Удэ осуждённые освоили рабочие профессии





В колонии-поселении №3 в Улан-Удэ осуждённым вручили свидетельства об освоении программ профессионального обучения в училище при исправительном учреждении.Документ об образовании вручили 31 осуждённому. 11 человек получили профессию «Кухонный рабочий», а остальные 20 – профессию «Подсобный рабочий» второй квалификационной категории.- По результатам обучения преподавателями отмечена хорошая подготовка и даны положительные оценки всех итоговых экзаменационных работ, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.Сотрудники воспитательного отдела учреждения поздравили осуждённых с успешной сдачей экзаменов, пожелали не останавливаться на достигнутом, напомнив о возможности получения высшего образования в период отбывания наказания.