Нарушения по бронированию от мобилизации обнаружены в Кабанском районе
К уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился пожарный. Он пожаловался на действия работодателя – 3-й пожарной части Кабанского отряда ГПС ГКУ «Противопожарная служба Бурятии» и военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. Не были вовремя приняты меры по постановке работников пожарной части на специальный воинский учёт, пояснил мужчина.
- Заявитель пояснил, что из-за допущенных нарушений сотрудниками отдела кадров организации работодателя своевременно не поставлены на специальный воинский учёт работники пожарной части на период мобилизации и в мирное время. При направлении организацией работодателем списка работников пожарной части, на которых необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время военный комиссариат Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ отказался их согласовывать (подписывать), ссылаясь на ожидание специального распоряжения, - сообщила Юлия Жамбалова.
Бурятский омбудсмен инициировала проверку органами прокуратуры.
Прокурор Кабанского района внёс представление директору ГКУ «Противопожарная служба Республики Бурятия» об устранении нарушений закона.
Прокуратура Советского района сообщила, что 6 октября военным комиссариатом Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ принят список работников ГКУ РБ «Противопожарная служба Республики Бурятия», на которых необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время.
Бурятский омбудсмен помогла пожарным, не получившим бронь
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