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В Улан-Удэ заверили, что семьи мобилизованных получают сухие дрова

В Улан-Удэ заверили, что семьи мобилизованных получают сухие дрова
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дрова специально выгружают вручную

Доставка дров семьям мобилизованных улан-удэнцев ведётся по графику, заявили в пресс-службе мэрии.

Одной из первых машину дров получила улан-удэнка Виктория, супруг которой призван в ряды Вооружённых Сил в рамках частичной мобилизации.

- Мой муж подошёл к нашему главе (Алексею Цыденову – ред.) и сказал, что нам нужна такая помощь, что я остаюсь одна с сыном. Глава пообещал помочь, и уже через два дня из администрации приехали, привезли для начала маленькую машину дров. Конечно же, это хорошее подспорье и поддержка для нас, - поделилась Виктория.

Будажап Цырендоржиев, один из подрядчиков, заверил, что дрова, поставляемые семьям мобилизованных, качественные, сухие. Их выгружают вручную, чтобы хозяева убедились в том, что объём дров соответствует норме - 10 кубов на семью.

- Вчера мы на этой машине специально съездили в Иволгинский лесхоз, чтобы лесничие замерили куботаж нашей машины – именно таким количеством должна загружаться машина. Но мы не скупимся, загружаем чуть больше, ведь впереди зима, а людям нужно топиться. Работаем ежедневно до позднего вечера, подстраиваемся под график хозяев. Работаем по всему городу, адреса разбросаны – Восточный, Зверосовхоз, Стеклозавод. За день успеваем обслужить по несколько адресов, - рассказал Будажап Цырендоржиев.

Для подачи заявки на твёрдое топливо семьям мобилизованных необходимо обратиться в комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ по тел.: 21-62-24. После обращения на указанный адрес приедет комиссия для составления акта, подтверждающего потребность и соответствие установленным критериям предоставления помощи.
дрова частичная мобилизация

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