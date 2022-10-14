Торжественная церемония открытия театрального сезона состоится 25 октября
13 октября в Чите после трёхлетней реконструкции открыл свои двери Забайкальский краевой драматический театр имени Николая Березина. По случаю открытия обновлённой сцены одного из старейших театров Дальнего Востока выступили известные творческие коллективы Забайкалья, а также коллеги из Иркутска и Хабаровска.
Напомним, что реконструкция театра стартовала в 2019 году. На эти цели было выделено более 1,1 миллиарда рублей.
Уже завтра, 15 октября, на сцене театра состоится премьера мюзикла «Три мушкетёра» (12+). А 25 октября здесь пройдёт торжественная церемония открытия театрального сезона. Поздравить забайкальцев приедут известные российские артисты. В честь яркого события в культурной жизни края, для гостей состоится театрализованное представление «Театра мир откроет нам свои кулисы…» (12+). Проект объединит на одной сцене забайкальских и столичных артистов.
В театрализованном представлении участвуют актёры забайкальского драматического театра, краевого театра кукол «Тридевятое царство», а также народная артистка России, ведущая актриса Московского академического театра сатиры Алёна Яковлева, народная артистка России Илзе Лиепа, народная артистка России, солистка Большого театра Ирина Долженко, певица, солистка Большого театра Ксения Дежнёва, артист театра и кино Иван Стебунов, артист Александр Бутерус.
Как сообщает пресс-служба театра, проект раскроет многогранность театра, продемонстрирует возможности обновлённого учреждения, где выступят ведущие коллективы страны. Театрализованное представление объединит различные виды театрального искусства: драматического, балетного, оперного, театра одного актёра, эстрадного, авторского, театра песни и другие направления.
В Чите после трёхлетнего ремонта открылся драмтеатр
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