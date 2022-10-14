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Бурятский цирк представит грандиозное театрализованное представление

Бурятский цирк представит грандиозное театрализованное представление
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ пройдёт уникальный проект «9 ветвей»

С 16 по 18 октября цирк Бурятии представит грандиозное театрализованное представление «9 ветвей».

Это цирковое представление о неразрывной связи человека и природы. В основе истории – бурятские легенды о четырёх стихиях, каждая из которых ответственна за творение мира и играет в нём не последнюю роль. Вода, которую олицетворяет могучий Байкал, питает и сохраняет память о минувшем. Огонь символизирует живую искру, волю к победе и могущество человеческого духа. Воздух – изменчивость и подвижность любой живой материи, а Земля – связь этого мира со всем вечным космосом.

В представлении использованы народные байкальские сказки о Хоридай Мэргэне, царице Лебеди и их одиннадцати детях - прародителях бурятских народов.

- Мы приглашаем взрослых и детей посетить программу «9 ветвей». Часть вырученных средств будет переведена на поддержку наших военнослужащих. Не упустите возможность погрузиться в волшебную атмосферу цирка! - говорит министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

16 октября выступление состоится в 12:00
17 и 18 октября в 12:00 и в 16:00.


Возрастное ограничение 0+ 
цирк

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