В Бурятии за сутки выявили 49 заболевших COVID-19

Менее сотни больных лечатся в больницах



За последние сутки в Бурятии выявили 49 новых заболевших COVID-19. Количество госпитализаций составило 15.



За сутки выздоровели 35 человек. Скончался один больной, он был пожилого возраста.



Общее число случаев заражений за всё время в Бурятии составляет 151 536. Из них 46% (69718) приходится на жителей Улан-Удэ.



С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 3076 пациентов



Сегодня в стационарах получают лечение 85 пациентов. В отделениях реанимации находятся 11 больных.



На амбулаторном лечении и наблюдении – 307 человек.

