Менее сотни больных лечатся в больницах
За последние сутки в Бурятии выявили 49 новых заболевших COVID-19. Количество госпитализаций составило 15.
За сутки выздоровели 35 человек. Скончался один больной, он был пожилого возраста.
Общее число случаев заражений за всё время в Бурятии составляет 151 536. Из них 46% (69718) приходится на жителей Улан-Удэ.
С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 3076 пациентов
Сегодня в стационарах получают лечение 85 пациентов. В отделениях реанимации находятся 11 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 307 человек.
В Бурятии за сутки выявили 49 заболевших COVID-19
Общество, Фото:
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