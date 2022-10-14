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В Бурятии за сутки выявили 49 заболевших COVID-19

В Бурятии за сутки выявили 49 заболевших COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Менее сотни больных лечатся в больницах

За последние сутки в Бурятии выявили 49 новых заболевших COVID-19. Количество госпитализаций составило 15.

За сутки выздоровели 35 человек. Скончался один больной, он был пожилого возраста.

Общее число случаев заражений за всё время в Бурятии составляет 151 536. Из них 46% (69718) приходится на жителей Улан-Удэ.

С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 3076 пациентов

Сегодня в стационарах получают лечение 85 пациентов. В отделениях реанимации находятся 11 больных.

На амбулаторном лечении и наблюдении – 307 человек. 
коронавирус профилактика

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