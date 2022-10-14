В Улан-Удэ презентуют новую бурятскую игру

В Бурятии проведут мастер-класс по «Баргай надаан»



15 октября в Улан-Удэ состоится презентация новой бурятской игры «Баргай надаан». Мероприятие пройдёт в рамках ярмарки «Традиционный костюм народов Забайкалья» в этнографическом музее народов Забайкалья. Присоединиться к мастер-классу по этой игре можно всем желающим.



- В древние времена предки бурят, кочевники, играли в традиционную игру «шагай надаан». Для игры использовали блок таранной кости овцы. Описывая игру на русском языке, игру привыкли называть «игрой в лодыжки». Баргай – таранная кость крупно-рогатого скота. Имеет совершенно одинаковую форму с шагай овцы, но отличается превышающим в несколько раз размером. Весь смысл новой игры «Баргай» в размерах костей. Следовательно, настольная игра превращается в напольную на большой площадке, - сообщает пресс-служба музея.



Игра проходит на площадке размером 5х5 м. Вместо удара указательным пальцем, как в «шагай», игроки по кости ударяют предметом, похожим на клюшку для гольфа (мунса). Удар наносят, стоя во весь рост. При этом должен быть именно удар, а не толчок. Правила игры те же, что и в настольном варианте «шагай», только выигранные кости игрок складывает в сумочку, которая должна быть на плече игрока. Судья следит за тем, чтобы удар был произведён с одной стойки: либо с правой, либо с левой для всех игроков. Стойку в процессе всей игры запрещается менять. Необходимо подбирать выигранную кость определённой рукой, не задевать кости ногой. Бить только клюшкой, прицелившись.



Возрастное ограничение 0+

