Также состоится «Кубок Удоканской меди»
Кубок России и турнир «Кубок Удоканской меди» по тайскому боксу пройдёт с 25 по 31 октября в Чите. В нём примут участие около 250 спортсменов из разных регионов России.
В рамках кубка России запланирована программа для чемпионов: посещение спортивных секций, детских домов, проведение уроков о важном, посещение Каларского района Забайкалья. Своё участие подтвердил чемпион мира, чемпион СНГ, мастер спорта международного класса по тайскому боксу Гусейн Алиев.
Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мегаполис спорт», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Чите разыграют кубок России по тайскому боксу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Принять участие могут все желающие
Торжественная церемония открытия театрального сезона состоится 25 октября
В республике стартовал приём заявок на конкурс «Признание»
В Бурятии проведут мастер-класс по «Баргай надаан»
Также его наградили дипломом «За лучшее исполнение»
Музыкант получил образование в Москве и Петрозаводске
Границы ещё 13 населённых пунктов Тунки будут определены до конца года
Юбилей отметила Анна Пелепягина
На мемориале Победы проведут профилактические работы
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах
Участникам программы помогут с оформлением прав
Там они проведут обряд защиты для каждого мобилизованного
В летних лагерях столицы Бурятии отдохнули около 11 тысяч детей
Увеличение рейсов планируется с 1 ноября
Ремонтируют дороги по улицам Любовь Шевцовой, Олега Кошевого и Авиационной