В Чите разыграют кубок России по тайскому боксу

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Также состоится «Кубок Удоканской меди»



Кубок России и турнир «Кубок Удоканской меди» по тайскому боксу пройдёт с 25 по 31 октября в Чите. В нём примут участие около 250 спортсменов из разных регионов России.



В рамках кубка России запланирована программа для чемпионов: посещение спортивных секций, детских домов, проведение уроков о важном, посещение Каларского района Забайкалья. Своё участие подтвердил чемпион мира, чемпион СНГ, мастер спорта международного класса по тайскому боксу Гусейн Алиев.



Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мегаполис спорт», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.



Возрастное ограничение 6+



