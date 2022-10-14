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В Чите разыграют кубок России по тайскому боксу

В Чите разыграют кубок России по тайскому боксу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Также состоится «Кубок Удоканской меди»

Кубок России и турнир «Кубок Удоканской меди» по тайскому боксу пройдёт с 25 по 31 октября в Чите. В нём примут участие около 250 спортсменов из разных регионов России.

В рамках кубка России запланирована программа для чемпионов: посещение спортивных секций, детских домов, проведение уроков о важном, посещение Каларского района Забайкалья. Своё участие подтвердил чемпион мира, чемпион СНГ, мастер спорта международного класса по тайскому боксу Гусейн Алиев.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе «Мегаполис спорт», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.

Возрастное ограничение 6+

Чита Кубок России Забайкальский край тайский бокс спорт

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