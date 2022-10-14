В Бурятии 39 кг бесхозного нефрита отдали в доход государства

Общество, Фото: из архива

Стоимость камней составила почти 400 тысяч рублей



Сотрудники межмуниципального отдела МВД России «Тункинский» в ходе доследственной проверки обнаружили и изъяли семь камней нефрита общим весом 39 кг. Согласно экспертизе стоимость камней составила 399 тысяч рублей.



Учитывая, что найденные камни добыты незаконным путём неустановленными лицами, они подлежат обращению в собственность государства. В этой связи в суд был направлен иск о признании камней нефрита бесхозяйными, обращении их в собственность Российской Федерации.



Октябрьский районный суд Улан-Удэ требования прокурора удовлетворил. Апелляционным определением Верховного суда республики решение суда оставлено без изменения. Нефрит передан в межрегиональное территориальное управление Росимущества в Забайкальском крае и Бурятии для дальнейшего распоряжения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

