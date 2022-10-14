В дело вмешалась прокуратура
Прокуратура Баргузинского района Бурятии выявила нарушение закона о контрактной системе в деятельности образовательного учреждения.
Установлено, что в январе между учреждением и обществом с ограниченной ответственностью заключён договор на разработку проектно-сметной документации (ПСД) по ремонту школьного музея.
Работы выполнены, однако заказчиком не оплачены. Долг перед подрядчиком составил 100 тысяч рублей.
Начальнику управления образования администрации Баргузинского района внесено прокурорское представление, по результатам рассмотрения которого задолженность погашена.
Кроме того, по постановлению прокурора должностное лицо учреждения привлечено к административной ответственности за нарушение должностным лицом заказчика срока оплаты работ, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии затянули с оплатой за ПСД на ремонт школьного музея
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