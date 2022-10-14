В Улан-Удэ дождь, переходящий в мокрый снег

На дорогах республики местами гололедица



По данным Бурятского гидрометцентра, 14 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. На автодорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +2,+7, местами -3,+2.



В Улан-Удэ ночью небольшие осадки виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +4,+6.

