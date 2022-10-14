На дорогах республики местами гололедица
По данным Бурятского гидрометцентра, 14 октября по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. На автодорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +2,+7, местами -3,+2.
В Улан-Удэ ночью небольшие осадки виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью -1,-3, днём +4,+6.
В Улан-Удэ дождь, переходящий в мокрый снег
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Общество, 14.10.2022
На дорогах республики местами гололедица
Для республики это будет первый кинофестиваль фильмов для детей и юношества
Гала-концерт фестиваля состоится в начале ноября
Участники посоревнуются в чтении «Гэсэра» и стихотворений
Его участниками стали дети от 6 до 12 лет
Съёмки проекта проходят в Карелии
Он появится в микрорайоне Университетский
Учащимся разъясняли права и обязанности детей
Местных жителей попросили набраться терпения
Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море для выполнения учебно-боевых задач
Основную часть программы составят мастер-классы
Церемония прошла в Кабанском районе
Строительство начнётся в следующем году
Межрегиональные соревнования проводились в Новосибирске
Средства пойдут на обеспечение работы 38 радиопередатчиков