В городах Бурятии пройдут ярмарки и распродажи

Они состоятся в эту субботу в Кяхте и Гусиноозёрске



15 октября в городе Гусиноозёрск состоится осенняя ярмарка «Золотая осень». Местом проведения станет торговый центр «Кооператор» на улице Колхозной. Начало ярмарки в 10:00.



По информации пресс-службы администрации Селенгинского района, приглашаются все желающие продать и приобрести овощи: картофель, капусту, морковь, свёклу и прочие овощи, а также заготовки, орехи, ягоду и мёд.



В этот же день на городской площади Кяхты будет проведена благотворительная ярмарка-распродажа «Вместе мы сила». Она начнётся в 13:00, сообщает пресс-служба администрации Кяхты.



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