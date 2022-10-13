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Жителям Бурятии напомнили о ботулизме и попросили не покупать омуль

Жителям Бурятии напомнили о ботулизме и попросили не покупать омуль
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Заражение чаще всего происходит от рыбы, приготовленной кустарным способом

Во время нереста введён полный запрет на вылов байкальского омуля в заливах Посольский сор, Сор-Черкалово, в реке Селенга – с 15 августа по 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии и Иркутской области.

Байкальский омуль в сезон нереста добывается браконьерами и вывозится нелегально, продаётся на стихийных рынках, вдоль федеральной трассы без экспертизы и ветеринарных сопроводительных документов.

В управлении напомнили, что в республике ежегодно регистрируются случаи ботулизма от употребления в пищу байкальского омуля кустарного приготовления. Основной причиной ботулизма является употребление байкальского омуля, приготовленного с нарушением технологии обработки, посола, копчения и хранения.

- Не приобретайте свежий или готовый к употреблению омуль в неустановленных местах торговли, у частных лиц, на трассе и с автомашин. Требуйте у продавца документы, подтверждающие качество и безопасность реализуемой рыбной продукции: ветеринарные сопроводительные документы, - предупредили в Россельхознадзоре.

Ботулизм – инфекционное заболевание, поражающее центральную нервную систему человека, может привести к параличу и даже к смерти. Возбудителем являются микробы (анаэробы), которые могут жить без кислорода. При благоприятных условиях бактерии размножаются, выделяя особо опасный токсин.

Россельхознадзор предупреждает: будьте внимательны при выборе и употреблении в пищу рыбной продукции.


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