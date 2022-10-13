В городе проходит месячник по санитарной очистке
В Улан-Удэ с 19 сентября по 22 октября проходит месячник по санитарной очистке.
Студенты Бурятского республиканского педагогического колледжа и Авиационного техникума убрали территорию от БРПК вдоль улицы Пушкина до улиц Севастопольская и Пролетарская.
Ребята из Республиканского многоуровневого колледжа, Бурятской государственной сельскохозяйственной академии и медицинского факультета БГУ провели уборку по улицам Чаадаева, Жуковского, территории у БГСХА и остановки «Мединститут».
Всего собрано 112 мешков мусора и листьев, сообщили в администрации города.
В рамках месячника чистоты организации очищают подвалы и чердаки зданий, мусороприемные камеры, закрывают чердачные и подвальные помещения, ремонтируют подъездные двери.
Кроме того, нужно привести в порядок контейнерные площадки для сбора отходов, дворовые выгребные ямы и туалеты, очистить от мусора территории, прилегающие к частным домовладениям и многоквартирным домам.
Месячник по санитарной очистке завершится 22 октября общегородским субботником. В этот день полигон в мкрн Вахмистрово будет бесплатно принимать от горожан мусор, собранный во время субботников.
Студенты собрали с улиц Улан-Удэ 112 мешков мусора
Общество, Фото:
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