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В Бурятии дорожники применяют «жидкую резину» для гидроизоляции дорог

В Бурятии дорожники применяют «жидкую резину» для гидроизоляции дорог
Общество,  Фото:ФКУ Упрдор «Южный Байкал»
Инновационные методы использовались при ремонте моста в Кабанском районе

«Жидкая резина» впервые применена ФКУ Упрдор «Южный Байкал» при капитальном ремонте моста через реку Малый Мамай на км 195+350 федеральной дороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии.

Новая технология позволяет значительно повысить качество покрытия, снизить риски повреждения и разрушения на самых загруженных участках. Данный материал приходит на смену наплавляемой гидроизоляции, которую проходилось нагревать горелками и в нагретом состоянии приклеивать к бетонной поверхности проезжей части моста.

Теперь же достаточно равномерно напылить жидкий гидроизоляционный состав толщиной 5-7 мм на выравненное основание, и уже через сутки на участке образуется защитное, подобное резине, бесшовное покрытие. Далее на него можно укладывать асфальтобетонное покрытие без предварительной подготовки.

Скорость устройства такой гидроизоляции в два раза выше наплавляемой. Вследствие отсутствия швов данное покрытие надёжно защищает бетонную поверхность проезжей части от агрессивного воздействия воды и реагентов.

В планах управления применять такую технологию ещё на нескольких объектах капремонта и ремонта мостов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
ФКУ Упрдор «Южный Байкал» Бурятия дорожный ремонт ремонт дорог

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