В Бурятии дорожники применяют «жидкую резину» для гидроизоляции дорог

Общество, Фото: ФКУ Упрдор «Южный Байкал»

Инновационные методы использовались при ремонте моста в Кабанском районе



«Жидкая резина» впервые применена ФКУ Упрдор «Южный Байкал» при капитальном ремонте моста через реку Малый Мамай на км 195+350 федеральной дороги Р-258 «Байкал» в Кабанском районе Бурятии.



Новая технология позволяет значительно повысить качество покрытия, снизить риски повреждения и разрушения на самых загруженных участках. Данный материал приходит на смену наплавляемой гидроизоляции, которую проходилось нагревать горелками и в нагретом состоянии приклеивать к бетонной поверхности проезжей части моста.



Теперь же достаточно равномерно напылить жидкий гидроизоляционный состав толщиной 5-7 мм на выравненное основание, и уже через сутки на участке образуется защитное, подобное резине, бесшовное покрытие. Далее на него можно укладывать асфальтобетонное покрытие без предварительной подготовки.



Скорость устройства такой гидроизоляции в два раза выше наплавляемой. Вследствие отсутствия швов данное покрытие надёжно защищает бетонную поверхность проезжей части от агрессивного воздействия воды и реагентов.



В планах управления применять такую технологию ещё на нескольких объектах капремонта и ремонта мостов. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Южный Байкал».

