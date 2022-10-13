В Улан-Удэ устроят дорожный эксперимент для разгрузки Элеватора

На площади Комсомольской установят островки безопасности
С 21 по 29 октября в Улан-Удэ проведут дорожный эксперимент, касающийся организации дорожного движения по проспекту 50-летия Октября. Эксперимент покажет эффективность разделения транспортных потоков на сложном участке, где в часы пик большие заторы и нередко происходят ДТП, сообщили в мэрии.
У площади Комсомольской установят островки безопасности. Они разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора.
Также в рамках эксперимента планируется запретить поворот налево на улицу Жуковского с Элеватора и с ул. Маяковского на проспект 50-летия Октября в направлении ул. Лимонова.
Островки безопасности обозначат водоналивными блоками, на участке нанесут соответствующую разметку и установят временные дорожные знаки.
По результатам будет принято решение - обустраивать островки безопасности на участке или искать другое решение для того, чтобы упорядочить движение.
Проект изменения дорожного движения разработан Алексеем Левашевым, кандидатом технических наук кафедры автомобильного транспорта, техническим руководителем лаборатории Иркутского государственного технического университета.
В августе на участке от проспекта 50-летия Октября до улицы Гагарина появилась третья полоса. Сейчас она предназначена для всех, однако в планах выделить её только для движения общественного транспорта.
В следующем году дорогу по улице 50-летия Октября будут ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Ьогда дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счет этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью выделенную полосу до остановки «Элеватор».
Как будут ездить автобусы с 21 по 29 октября:
- У маршрутов №97/97к и №128 при движении в направлении мкр. Шишковка из пути следования будут исключены две остановки по ул. Жуковского - «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник». При этом появится остановка «площадь Комсомольская».
Объезд закрытого участка будет осуществляться через ул. Маяковского, Ломоносова, Дундича. В направлении центра города движение автобусов маршрутов №97/97к и №128 останется без изменений.
- У маршрута №23 при движении в направлении мкр. Восточный из пути следования будет исключена остановка «Площадь Комсомольская» в районе Железнодорожного колледжа. Объезд закрытого участка будет по ул. Октябрьская с выходом на остановку «Проходная ЛВРЗ». В направлении центра города движение автобусов маршрута №23 останется без изменений.
Изменение схем остальных маршрутов не предусматривается.
В Улан-Удэ устроят дорожный эксперимент для разгрузки Элеватора
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