Иркутянин стал двукратным призёром кубка мира по шашкам

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

По итогам трёх программ иркутский гроссмейстер занял первое место



Старший тренер сборной Иркутской области, гроссмейстер Дмитрий Никифоров стал двукратным серебряным призёром кубка мира по шашкам-64 (русская версия), который с 4 по 11 октября состоялся в грузинском городе Кобулети. В турнире участвовали спортсмены из России, Белоруссии, Эстонии, Грузии, Молдавии и Израиля, в том числе пять гроссмейстеров, семь международных мастеров IDF.



Кубок мира проводился по трём программам: молниеносная и быстрая (русская версия), а также молниеносная (бразильская версия). Дмитрий Никифоров завоевал серебряные медали в молниеносной и быстрой программах в русской версии.



Кроме того, по итогам трёх программ иркутский гроссмейстер занял первое место, опередив российских спортсменов: международного гроссмейстера IDF Александра Гетманского и международного мастера IDF Мажита Саршаева, занявших второе и третье места соответственно. За первое место на кубке мира президент Международной федерации шашек (IDF) Владимир Лангин вручил Дмитрию Никифорову диплом и значок международного мастера. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



По информации администрации Иркутска, также в Грузии состоялось первенство Европы по шашкам среди юношей и девушек в шести возрастных группах. Соревнования проходили по трём дисциплинам: молниеносная, быстрая и классическая игра. По результатам турнира шашисты из Иркутска завоевали 6 медалей. Из них 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая.

