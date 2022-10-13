В Бурятии построят поликлиники в Еравнинском и Кабанском районах

Строительство начнётся в следующем году
В Бурятии в селе Сосново-Озёрское планируется построить районную поликлинику, в селе Кабанск – детскую поликлинику. Сейчас на сайте госзакупок ведётся приём документов на участие в аукционах на определение подрядчиков. Срок окончания подачи заявок для участия в аукционах заканчивается сегодня, 13 октября.
- В Еравнинском районе построят здание поликлиники, в которой будут сконцентрированы все диагностические, лабораторные мощности, это позволит снизить затраты на содержание ветхих, старых зданий, в которых сейчас находится старая поликлиника. Также позволит привести в соответствие площади учреждения к санитарным нормам и правилам. В Кабанском районе здание будет состоять из 4 блоков. В двух блоках расположится детская поликлиника, в ещё двух – центральное стерилизационное отделение и клинико-диагностическая лаборатория. – рассказал министр строительства и модернизации ЖКК Николай Рузавин.
Мощность двухэтажной районной поликлиники в селе Сосново-Озёрское будет рассчитана на 170 посещений в смену. В новой поликлинике расположатся рентгенологический, хирургический, стоматологический, терапевтический, клинико-диагностический, фтизиатрический блоки, узкие специалисты, серологическая лаборатория и административный корпус. Также в связи с отсутствием инфраструктуры в местности, предусмотренной для строительства в проекте, предусмотрят котельную, глубинную скважину и выгребную яму.
Мощность Кабанской детской поликлиники будет рассчитана на 100 посещений в смену. Согласно медицинскому заданию, здание площадью 1800 кв. м будет состоять из 4 блоков. В двух блоках расположится детская поликлиника, в ещё двух – центральное стерилизационное отделение и клинико-диагностическая лаборатория. Также в здании появится крытая зона для колясок.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, начальная цена контракта на проектирование и строительство Еравнинской поликлиники 103 миллиона рублей, на проектирование и строительство детской поликлиники в Кабанском районе – 98 миллионов рублей. Строительство поликлиник начнётся в 2023 году.
В Бурятии построят поликлиники в Еравнинском и Кабанском районах
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