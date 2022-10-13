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В Улан-Удэ семьям мобилизованных доставляют дрова и уголь

В Улан-Удэ семьям мобилизованных доставляют дрова и уголь
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
За два дня по городу дрова получили 13 семей

В столице Бурятии с 11 октября началась доставка твёрдого топлива семьям военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. На сегодня от семей мобилизованных поступило уже 100 заявок, сообщили в администрации Улан-Удэ.

- За два дня по городу дрова получили 13 семей. Сегодня начинаем поставку угля, пока по углю у нас три заявки. Я хочу обратить внимание, что есть определённый перечень документов, которым необходимо дать подтверждение - это обязательно справка из военкомата о том, что человек призван, это в обязательном порядке прописка, потому что на территории города помощь оказывается только жителям, имеющим прописку в Улан-Удэ. Поэтому, уважаемые жители, администрация города помогала и будет помогать, но мы просим вас правильно предоставлять документы. Это способствует тому, что решение принимается сразу же, и поставка осуществляется уже в течение двух-трех дней, - подчеркнула заместитель мэра – председатель комитета по социальной и молодёжной политике Светлана Трифонова.


На одну семью положено 10 кубов дров или 3,8 тонны угля.

Оформить единоразовую помощь в виде твёрдого топлива имеют право члены семьи, зарегистрированные по месту жительства на дату мобилизации с мобилизованным гражданином РФ: супруга, несовершеннолетние дети, одинокие мать, отец, достигший возраста 60 лет и старше, иные родственники (сестра). Одиноко проживающая мать может получить помощь в виде твёрдого топлива в любом возрасте. Для этого нужно будет предъявить документ, подтверждающий статус одинокой - свидетельство о расторжении брака, либо свидетельство о смерти супруга.

Отметим, твёрдое топливо будет предоставляться членам семьи мобилизованного при условии совместного проживания на дату мобилизации и подтверждения потребности.

- Мы также принимаем заявки на волонтёров, потому что есть семьи, которые сами приобретают твёрдое топливо, но им необходимо либо помочь сложить эти дрова, либо необходима услуга сиделки, ещё какие-то услуги оказать. Каждая заявка адресно отрабатывается, - подчеркнула заместитель мэра Светлана Трифонова.

Для подачи заявки на твердое топливо семьям мобилизованных необходимо обратиться в комитет по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ по тел.: 21-62-24, либо на горячую линию 122. После обращения на адрес приедет комиссия для составления акта, подтверждающего потребность и соответствие установленным критериям предоставления помощи.

частичная мобилизация топливо дрова

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