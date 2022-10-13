17 объектов законсервировали
В Улан-Удэ комбинат по благоустройству законсервировал 17 городских фонтанов. Накануне были завершены работы на фонтане по ул. Балтахинова, сообщили в мэрии.
- Сначала из чаши фонтанов сливают воду и очищают конструкции от мусора. Затем продувают оставшуюся воду из труб с помощью компрессора, тем самым обеспечивают безопасность систем в зимний период. Сливные каналы загерметизировали, чтобы в холодную погоду не было повреждений, - рассказал директор комбината по благоустройству Владимир Соснин.
Ремонтно-строительные бригады накроют четыре городских фонтана - на Арбате, пл. Революции, в Гостиных рядах и на ул. Кабанской – металлическими щитами, чтобы предотвратить различные разрушения в период консервации.
Городские фонтаны вновь запустят уже следующей весной. В этом году они начали работать 1 мая.
Улан-удэнские фонтаны готовы к зимовке
Общество, Фото:
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