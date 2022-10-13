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В Улан-Удэ открылась выставка «Химия была, но мы расстались»

В Улан-Удэ открылась выставка «Химия была, но мы расстались»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В городе проводится проект по поддержке людей с онкозаболеваниями

Сегодня, 13 октября, в столице Бурятии, в парке имени С.Н. Орешкова открылась фотовыставка «Химия была, но мы расстались». Фотосессия в рамках проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями состоялась в Улан-Удэ летом. Благодаря волонтёру проекта в Улан-Удэ Антонине Лоскутниковой, была собрана инициативная группа и организованы съёмки, в которых приняли участие 11 жителей республики.

Всероссийский проект «Химия была, но мы расстались» стартовал в России в марте 2021 года. Его цель – способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических пациенток, используя фототерапию как метод психологической помощи. Кампания призвана разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с онкологическим диагнозом, сделать общество более толерантным и гуманным.

Около ротонды в парке имени Орешкова установлены 10 стендов с фотографиями участников проекта. Проект безвозмездно поддержали фотографы, визажисты и фотостудия.

Как сообщает дирекция по паркам Улан-Удэ, также в администрации города начал работу круглый стол, в котором принимают участие представители городской администрации, депутаты Горсовета, минздрава Бурятии, представители медицинского сообщества, авторы и герои проекта, пациентские организации и клинические психологи, фотографы, визажисты, волонтёры.

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Улан-Удэ выставка Бурятия онкология проект здравоохранение

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