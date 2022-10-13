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В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Краски осени»

В Улан-Удэ подвели итоги конкурса «Краски осени»
Общество,  Фото:pixabay.com
Его участниками стали дети от 6 до 12 лет

13 октября в Улан-Удэ подведены итоги открытого городского конкурса декоративно-прикладного творчества «Краски осени». В нём приняли участие более 100 детей учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ города.

Как сообщает городской дворец детского (юношеского) творчества, победителями конкурса стали:

Номинация «Осенняя рапсодия»

Возрастная категория от 6 до 8 лет
Лауреат 1 степени – Дара П., рук. Шабагорова Дарима
Лауреат 2 степени – Саяна Б., рук. Дашамолонова Гэрэлма
Лауреат 3 степени – Вероника К., рук. Аюшеева Бэла
Диплом 1 степени – Дари С., рук. Шабагорова Дарима
Диплом 2 степени – Анна П., рук. Шабагорова Дарима
Диплом 3 степени – Софья К., рук. Шабагорова Дарима
Диплом 3 степени – Анна Б., рук. Шабагорова Дарима

Возрастная категория от 9 до 12 лет
Лауреат 1 степени – Дарья Л., рук. Щербакова Татьяна
Лауреат 2 степени – Есения К., рук. Ванзатова Баирма
Лауреат 3 степени – Алёна Р., рук. рук. Щербакова Татьяна
Диплом 1 степени – Анна З., рук. Шабагорова Дарима
Диплом 2 степени – Номина Ю., рук. Шабагорова Дарима
Диплом 3 степени – Намлана Ч., рук. Хромкина Наталья

Номинация «Дары осени»

Возрастная категория от 6 до 8 лет
Лауреат 1 степени – Вячеслав К., рук. Молчанова Елена
Лауреат 2 степени – Антон П., рук. Санникова Светлана
Лауреат 3 степени – Антон Ц., рук. Санникова Светлана
Лауреат 3 степени – Илья З., рук. Дамбиева Людмила
Диплом 1 степени – Давид Б., рук. Дамбиева Людмила
Диплом 2 степени – Нарана Б., рук. Гомбоева Наталья
Диплом 3 степени – Максим К., рук. Плюснина Валентина

Возрастная категория от 9 до 12 лет
Лауреат 1 степени – Захар К., рук. Аюшеева Бэла
Лауреат 2 степени – Вероника Ц., рук. Зандынова Наталия
Лауреат 3 степени – Софья А., рук. Ванзатова Баирма
Диплом 1 степени – Ульяна Е., рук. Щербакова Татьяна
Диплом 2 степени – Есения К., рук. Ванзатова Баирма
Диплом 3 степени – Людмила Ц., рук. Санникова Светлана
Диплом 3 степени – Эржена Д., рук. Самбуева Лариса
Улан-Удэ Бурятия конкурс дети

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