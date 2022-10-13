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В Бурятии назвали победителей конкурса пьес

В Бурятии назвали победителей конкурса пьес
Общество,  Фото:pixabay.com
Лауреатов наградят денежными призами

В Бурятии определены победители конкурса пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских любительских театральных коллективов. Мероприятие прошло в рамках проведения фестиваля постановок народных и любительских театров. Пьесы победителей будут изданы в сборнике.

В конкурсе на создание пьес приняли участие 14 драматургов. Они представили 25 конкурсных работ.

Жюри конкурса возглавил Эрдэни Жалцанов, художественный руководитель республиканского театра кукол «Ульгэр», заслуженный деятель искусств Бурятии. В состав жюри вошли: Баир Бадмаев, режиссёр, заслуженный артист Бурятии; Надежда Мунконова, народная артистка Бурятии; а также специалисты республиканского центра народного творчества: Баирма Цыденова и Дарима Дашиева.

- Среди взрослых пьес отметили «Сансару» Болота Ширибазарова. Он пишет уже давно на профессиональном уровне, его работа отличается. Актуальность темы пьесы тоже очень много значит. Пьеса Константина Сонголова «Два билета в Касабланку» – это ностальгия по хорошим фильмам, произведениям литературы. Пьеса Валерия Басаа «Даадаа» более всего близка к нашей современной жизни. Его героиня встречается с историческими персонажами, мы задумались кто же является её прототипом. В его пьесах много повествовательных моментов, сложны для реализации на сцене, потому что они масштабные. Среди детских пьес жюри пленила пьеса «Рабдан хүбүүнэй уршагта ябадалнууд» Мунко Бальжинимаева, богатство языка, его работа над устным народным творчеством. Спектакль будет интересен, познавателен для детей, особенно, если актёрами будут сами дети. Тема «Учителя» Дугармы Цыреновой пронзительная, при том, что в тексте нет конфликта внешнего, конфликт у героя внутри, все пытаются помочь ему преодолеть его. Будет замечательная постановка, например, если его поставит класс. В «Хара баабгай» звучит экологическая тема, дети защищают лес. Тема актуальная, если осуществить постановку в рамках гранта, это будет успешный проект, - озвучила решение жюри Надежда Мунконова.

Также жюри отметили работу Дугармы Цыреновой «Бэри басаган». Они рекомендуют её к постановке народными театрами и для публикации в сборнике пьес «Шэнэ зужэгууд. Новые пьесы-2», в который войдут пьесы лауреатов.

Лауреатами конкурса, по мнению экспертной комиссии, стали:

Номинация «Пьесы для взрослых любительских театральных коллективов»:
- пьеса «Сансара» Болота Ширибазарова;
- пьеса «Даадаа» Валерия Басаа;
- пьеса «Два билета в Касабланку» Константина Сонголова.

Номинация «Пьесы для детских любительских театральных коллективов»:
- пьеса «Учитель» Дугармы Цыреновой;
- пьеса «Хара баабгай» Даримы Самбуевой (Башкуевой);
- пьеса «Рабдан хүбүүнэй уршагта ябадалнууд» Мунко Бальжинимаева.

Лауреаты конкурса будут награждены дипломами и денежными призами, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
Бурятия конкурс пьеса театр драматургия

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