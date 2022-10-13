Бурятию ждут морозные выходные

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ночные часы столбик термометра опустится до -16 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 14 октября, по республике облачно с прояснением, местами небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и снега. На автодорогах местами гололедица. Ветер северо-западный 6-11, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура ночью +2,-3, местами -7,-12, днём +2,+7, местами -3,+2.



В субботу, 15 октября, переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, по южной половине и Прибайкалью до умеренных. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +1,-4, местами -9,-14, днём +2,+7, местами -3,+2.



В воскресенье, 16 октября, переменная облачность, ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах 14 м/с. Температура ночью -1,-6, местами -11,-16, днём +1,+6 тепла.



