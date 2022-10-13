Сегодняшний показатель ежесуточного прироста самый высокий за неделю
Накануне в Бурятии было зарегистрировано 47 новых больных COVID-19. Отмечается постепенный прирост ежесуточного показателя прироста больных. Если в понедельник сообщалось 36 заражённых, во вторник +22, вчера +42, то сегодня уже почти полсотни новых пациентов.
Общее число случаев заражений за всё время составляет 151 487. Из них 46% (69 691) приходится на жителей Улан-Удэ.
От COVID-19 за пандемию скончались 3075 больных. За минувшие сутки никто не умер.
В больницах сегодня получают лечение 79 пациентов, за предыдущие сутки госпитализировано 16 человек. В реанимации находится 10 больных.
На амбулаторном лечении и наблюдении – 300 человек.
COVID-19 в Бурятии медленно пошёл вверх
Общество, Фото:
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