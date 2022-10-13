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Корвет «Алдар Цыденжапов» отработает поиск подлодки «противника»

Корвет «Алдар Цыденжапов» отработает поиск подлодки «противника»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море для выполнения учебно-боевых задач

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» вышел из пункта базирования в Японское море для выполнения учебно-боевых задач.

- Экипажи корветов проведут комплексные тренировки с выполнением практических артиллерийских стрельб и применением других комплексов вооружения кораблей. В составе совместного отряда корабли отработают различные тактические задачи, в том числе по поиску подводной лодки условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Мероприятие проводится в одном из морских полигонов в рамках плановой боевой подготовки флота.
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