Корвет «Алдар Цыденжапов» отработает поиск подлодки «противника»

Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море для выполнения учебно-боевых задач



Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе корветов «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий» вышел из пункта базирования в Японское море для выполнения учебно-боевых задач.



- Экипажи корветов проведут комплексные тренировки с выполнением практических артиллерийских стрельб и применением других комплексов вооружения кораблей. В составе совместного отряда корабли отработают различные тактические задачи, в том числе по поиску подводной лодки условного противника, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Мероприятие проводится в одном из морских полигонов в рамках плановой боевой подготовки флота.

