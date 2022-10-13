Бурятия проведёт международный кинофестиваль «Золотой нерпёнок»

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры РБ

Для республики это будет первый кинофестиваль фильмов для детей и юношества



В 2023 году Улан-Удэ примет участников и гостей международного кинофестиваля фильмов для детей и юношества «Золотой нерпёнок». Мероприятие будет приурочено к столетию со дня образования Республики Бурятия.



Для обсуждения организационных вопросов по подготовке специально из Москвы приехала психолог, киновед, кинодраматург, преподаватель и продюсер Анна Пендраковская.



- Мы пригласили в качестве программного директора Анну Васильевну. Дело в том, что в России детских кинофестивалей не так много. В Бурятии это будет первый детский кинофестиваль, - отметила начальник отдела искусств, народного творчества и образования министерства культуры Бурятии Наталья Попова.



В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, открытые трибуны, общение детей с создателями и многие другие новшества, которые не проводились на прежних детских кинофестивалях. По словам Анны Пендраковской, один из главных слоганов кинофестиваля будет «Моя семья – моя страна», и именно Бурятия является в этом смысле примером: здесь сохранены семейные традиции и ценности.



На данный момент начата подготовительная работа. Сроки проведения кинофестиваля предварительно назначены на весенние месяцы. Возможно, это будет каникулярное время. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

