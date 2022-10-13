Межрегиональные соревнования проводились в Новосибирске
С 8 по 9 октября в Новосибирске состоялся межрегиональный фестиваль «Кубок маршала А.И. Покрышкина» по тхэквондо МФТ. В соревнованиях приняли участие свыше 730 участников из 8 регионов страны в разных возрастных категориях.
Призовые места удалось взять юным спортсменам Бурятии. В частности, тхэквондисты СШОР №2 города Улан-Удэ завоевали три медали. Анастасия Д. стала первой в спарринге и третьей в силе удара. Кирилл С. выиграл «золото» в упражнении «туль». Об этом сообщает пресс-служба спортшколы.
Тхэквондисты Бурятии стали победителями «Кубка маршала Покрышкина»
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