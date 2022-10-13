Дорожники положили свежий асфальт и заменили бортовые камни
В микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ третий год ремонтируют дороги. В этом году под ремонт попал участок протяжённостью 290 метров по улице Ермаковской возле школы №9.
Дорогу ремонтировала подрядная организация «Доринвест», площадь покрытия – 2510 кв.м., сообщили в пресс-службе мэрии.
Дорожники заменили бортовые камни, отфрезеровали полотно и покрыли его свежим асфальтом в два слоя. Здесь уже есть разметка, все необходимые дорожные знаки установлены.
После итоговой приемки объект будет сдан в эксплуатацию.
В прошлом году на Батарейке отремонтировали участок протяжённостью 440 метров по улице Гоголя, в 2020 году – дороги по улице Воровского и Толстого.
В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Ермаковской
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