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В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Ермаковской

В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Ермаковской
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Дорожники положили свежий асфальт и заменили бортовые камни

В микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ третий год ремонтируют дороги. В этом году под ремонт попал участок протяжённостью 290 метров по улице Ермаковской возле школы №9.

Дорогу ремонтировала подрядная организация «Доринвест», площадь покрытия – 2510 кв.м., сообщили в пресс-службе мэрии.

Дорожники заменили бортовые камни, отфрезеровали полотно и покрыли его свежим асфальтом в два слоя. Здесь уже есть разметка, все необходимые дорожные знаки установлены.

После итоговой приемки объект будет сдан в эксплуатацию.

В прошлом году на Батарейке отремонтировали участок протяжённостью 440 метров по улице Гоголя, в 2020 году – дороги по улице Воровского и Толстого.

дороги дорожный

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