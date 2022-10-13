В Улан-Удэ отремонтировали дорогу по улице Ермаковской

Дорожники положили свежий асфальт и заменили бортовые камни



В микрорайоне Батарейка в Улан-Удэ третий год ремонтируют дороги. В этом году под ремонт попал участок протяжённостью 290 метров по улице Ермаковской возле школы №9.



Дорогу ремонтировала подрядная организация «Доринвест», площадь покрытия – 2510 кв.м., сообщили в пресс-службе мэрии.



Дорожники заменили бортовые камни, отфрезеровали полотно и покрыли его свежим асфальтом в два слоя. Здесь уже есть разметка, все необходимые дорожные знаки установлены.



После итоговой приемки объект будет сдан в эксплуатацию.



В прошлом году на Батарейке отремонтировали участок протяжённостью 440 метров по улице Гоголя, в 2020 году – дороги по улице Воровского и Толстого.



