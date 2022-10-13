Церемония прошла в Кабанском районе
10 октября в Кабанском районе Бурятии была зарегистрирована 200-я супружеская пара. Молодожёнами стали Николай и Екатерина.
Специалисты районного отделения поздравили молодую семейную пару и вручили им первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Супругам пожелали жить в любви, мире и согласии. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
Напомним, что ранее в Бурятии за 10 дней было зарегистрировано браков столько же, сколько за четверть прошлого года.
В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак
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