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В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак

В районе Бурятии зарегистрировали 200-й брак
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Церемония прошла в Кабанском районе

10 октября в Кабанском районе Бурятии была зарегистрирована 200-я супружеская пара. Молодожёнами стали Николай и Екатерина.

Специалисты районного отделения поздравили молодую семейную пару и вручили им первый семейный документ – свидетельство о заключении брака. Супругам пожелали жить в любви, мире и согласии. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

Напомним, что ранее в Бурятии за 10 дней было зарегистрировано браков столько же, сколько за четверть прошлого года.
Кабанский район Бурятия ЗАГС семьи свадьба регистрация

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