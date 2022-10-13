Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии 50 кг лука

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

Продукты оставили в России для оформления фитосанитарных сертификатов



На границе в Бурятии, в МАПП «Кяхта», выявили нарушение правил и норм карантина растений при вывозе лука и фруктов из России.



Граждане Монголии пытались провезти из России в Монголию 50 кг репчатого лука, 13 кг свежих персиков и винограда.



- Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.



Составлено два административных протокола. Продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.

