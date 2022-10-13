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Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии 50 кг лука

Граждане Монголии не смогли вывезти из Бурятии 50 кг лука
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
Продукты оставили в России для оформления фитосанитарных сертификатов

На границе в Бурятии, в МАПП «Кяхта», выявили нарушение правил и норм карантина растений при вывозе лука и фруктов из России.

Граждане Монголии пытались провезти из России в Монголию 50 кг репчатого лука, 13 кг свежих персиков и винограда.

- Подкарантинная продукция высокого фитосанитарного риска вывозилась без сопровождения фитосанитарным сертификатом, что является нарушением и создаёт угрозу распространения карантинных организмов, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

Составлено два административных протокола. Продукция возвращена в Россию для оформления фитосанитарных сертификатов.
Россельхознадзор

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