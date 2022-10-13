Средства пойдут на обеспечение работы 38 радиопередатчиков
В Бурятии подготовлен проект постановления, в рамках которого из республиканского бюджета направят средства на обеспечение работы 38 радиопередатчиков. Благодаря этому на территории республики будет продолжено вещание «Радио России» с региональными вставками ГТРК «Бурятия». Мероприятие финансируется ежегодно. В этом году на эти цели планируется выделить 15,8 млн рублей.
В целом на территории Бурятии трансляцию в аналоговом формате «Радио России» обеспечивают 63 передатчика. Радиовещание 38 из них ежегодно финансируется из бюджета республики.
- Финансирование радио в аналоговом формате правительство Бурятии осуществляет с 2019 года. И, на сегодняшний день у 89% жителей республики есть возможность слушать «Радио России» с местными включениями ГТРК «Бурятия», - отметил зампред правительства РБ Евгений Луковников.
Как сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ, в 2022 году тариф на услуги связи эфирной аналоговой наземной трансляции радиоканалов с использованием средств связи, предназначенных для передачи сигналов радиоканалов в эфир, составил 21,77 руб./час. Таким образом, для трансляции программ «Радио России» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате в FM диапазоне на территории Бурятии на текущий год предусматривается выделить 15,8 млн рублей.
В Бурятии на поддержку регионального радио направят около 16 млн рублей
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