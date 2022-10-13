Совершено 45 рейсов
Международный поезд Иркутск – Улан-Батор, возобновивший курсирование в апреле 2022 года, совершил 45 рейсов. За пять месяцев его пассажирами стали свыше 7,8 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Подавляющее большинство пассажиров – 7,2 тыс человек, совершили поездки на территорию Монголии и обратно. Остальные воспользовались международным поездом для путешествия внутри России: по участку Иркутск – Наушки.
Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. По маршруту курсирует два состава.
Поезд Иркутск – Улан-Батор перевёз почти восемь тысяч пассажиров
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