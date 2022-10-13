Основную часть программы составят мастер-классы
Первая Байкальская школа иконописи «Сибирская икона» проходит в Иркутске с 13 по 16 октября. Она посвящена 225-летию святителя Иннокентия Московского (Вениаминова).
- Задача школы – объединить разрозненных иконописных мастеров, устранить их информационные пробелы, расширить понимание современного иконописания и провести обмен опытом с ведущими российскими иконописцами, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Основную часть программы составляют мастер-классы. Они будут идти три дня. Специалисты покажут техники золочения икон, особенности изображения одежд и ликов святых, особенности создания образов святых ХХ века. Участники школы поделятся творческими работами в развитии иконографии сибирских святых. Ведущие искусствоведы проведут теоретические занятия. Во время круглого стола они обсудят неканоничные и новоявленные иконы, а также вопросы взаимодействия священников и художников.
- Это первый подобный проект в регионе. Он позволит расширить взгляд на тенденции развития иконописной культуры, получить новые технические навыки в работе над произведениями православных храмов, расширить взаимодействие со служителями Русской Православной церкви, - рассказала директор Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва Наталья Сысоева.
В Иркутске открыта первая Байкальская школа иконописи
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Его участниками стали дети от 6 до 12 лет
Съёмки проекта проходят в Карелии
Он появится в микрорайоне Университетский
Учащимся разъясняли права и обязанности детей
Местных жителей попросили набраться терпения
Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море для выполнения учебно-боевых задач
Основную часть программы составят мастер-классы
Церемония прошла в Кабанском районе
Строительство начнётся в следующем году
Межрегиональные соревнования проводились в Новосибирске
Средства пойдут на обеспечение работы 38 радиопередатчиков
Лауреатов наградят денежными призами
По итогам трёх программ иркутский гроссмейстер занял первое место
Проект республики стал лучшим в номинации «Этнокультурный туризм»
Также в регионе стартовал проект «Za самбо»