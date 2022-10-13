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В Иркутске открыта первая Байкальская школа иконописи

В Иркутске открыта первая Байкальская школа иконописи
Общество,  Фото:pixabay.com
Основную часть программы составят мастер-классы

Первая Байкальская школа иконописи «Сибирская икона» проходит в Иркутске с 13 по 16 октября. Она посвящена 225-летию святителя Иннокентия Московского (Вениаминова).

- Задача школы – объединить разрозненных иконописных мастеров, устранить их информационные пробелы, расширить понимание современного иконописания и провести обмен опытом с ведущими российскими иконописцами, - сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Основную часть программы составляют мастер-классы. Они будут идти три дня. Специалисты покажут техники золочения икон, особенности изображения одежд и ликов святых, особенности создания образов святых ХХ века. Участники школы поделятся творческими работами в развитии иконографии сибирских святых. Ведущие искусствоведы проведут теоретические занятия. Во время круглого стола они обсудят неканоничные и новоявленные иконы, а также вопросы взаимодействия священников и художников.

- Это первый подобный проект в регионе. Он позволит расширить взгляд на тенденции развития иконописной культуры, получить новые технические навыки в работе над произведениями православных храмов, расширить взаимодействие со служителями Русской Православной церкви, - рассказала директор Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва Наталья Сысоева.
Иркутск школа мастер-класс икона Иконопись

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