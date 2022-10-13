Он появится в микрорайоне Университетский
В Иркутске выходит на завершающий этап строительство крытого ледового катка в Пади Долгой. Сейчас подрядная организация занимается монтажом внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения, канализации и вентиляции. На объекте монтируют входные группы и пандусы, укладывают сэндвич-панели на кровлю. Также строители приступили к работам по установке декоративных элементов фасада. Кроме этого, началось асфальтирование прилегающей территории.
– Подрядчик нарастил темпы для того, чтобы построить крытый каток до конца этого года. Внутри начались отделочные работы, сейчас укладывают плитку, на днях будут устанавливать ледовое оборудование, также приступили к укладке второго слоя асфальта. Работы идут по графику, и организация заверяет, что успеет закончить строительство в отведённый срок, – прокомментировал председатель думы Иркутска Евгений Стекачев.
На данный момент объект в микрорайоне Университетский полностью обеспечен финансированием.
– В этом году крытый ледовый каток должен быть сдан. Готовность объекта сегодня составляет 80%. Сейчас необходимо устранить ряд замечаний, – отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, в данном районе сдана объездная дорога, которую отремонтировали в этом году. За счёт средств городского бюджета и «депутатского фонда» пройдёт благоустройство территории рядом с катком.
В Иркутске завершают строительство крытого ледового катка
Общество, Фото:
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