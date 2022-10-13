Физик-ядерщик из Забайкалья примет участие в телепроекте «Вызов»

Общество, Фото: Томский политехнический университет

Съёмки проекта проходят в Карелии



15 октября стартует телевизионное спортивно-интеллектуальное шоу «Вызов» (16+) на канале ТНТ. 12 звёзд шоу-бизнеса и 12 талантов из мира науки и искусства объединятся в борьбе за 10 миллионов рублей. В проекте примет участие уроженка посёлка Ясногорск Забайкальского края Екатерина Щеглова.



Уроженка Забайкалья Екатерина Щеглова – ядерный физик, выпускница Томского политехнического университета. В 2020 году девушка стала стипендиатом премии Марии Склодовской-Кюри от международного агентства по атомной энергии для женщин в ядерной сфере (МАГАТЭ). В 2022 году магистерская выпускная квалификационная работа Щегловой прошла в финал «Всероссийского инженерного конкурса». За успехи в научной деятельности Екатерина удостоена именной корпоративной стипендии концерна Росэнергоатом 2022. Трижды стипендиат правительства РФ для студентов, обучающихся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики. Имеет диплом третьей степени международной конференции молодых учёных, аспирантов и студентов.



В Карелию для участия в соревновании отправились две команды: «звёзды» и «интеллектуалы». Первую представят фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, актрисы Виктория Агалакова и Маргарита Аброськина, певица и видеоблогер Катя Адушкина, блогер и музыкант Егор Шип, актёры Даниил Вахрушев, Олег Гаас и Торнике Квитатиани, блогеры Гусейн Гасанов и Евгений Ершов, певица Мия Бойка.



Среди представителей второй команды: ядерный физик Екатерина Щеглова, химик Мария Рындык, писатель Булат Ханов, математик Михаил Гарбуз, скрипач Матвей Блюмин, физик высоких энергий Владислав Шалаев, робототехник Иван Борисов, киберспортсмен Роберт Фахретдинов, наноинженер Анастасия Атангулова, биолог Владислава Храменкова, минералог Диана Некрасова и шахматистка Зарина Шафигуллина. Участникам проекта предстоит пройти испытания в парах: «звезда» плюс «интеллектуал». Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.



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