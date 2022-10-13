Гала-концерт фестиваля состоится в начале ноября
В Агинском Бурятском округе пройдёт четвёртый международный конкурс-фестиваль национальных костюмов «Золотая нить предков» - «Элинсэгэйм алтан шүрбэhэн». Гала-концерт состоится 3 ноября в киноконцертном зале «Амар Сайн» в посёлке Агинское, сообщает центр развития бурятской культуры Забайкальского края.
На конкурсе представят коллекции костюмов по следующим номинациям:
- «Лучшая коллекция национального костюма»;
- «Лучшая коллекция детского национального костюма»;
- «Лучшая коллекция стилизованного костюма»;
- «Лучшая коллекция детского стилизованного костюма»;
- «Лучшая коллекция Прет-а-порте»;
- «Лучшая коллекция Авангард».
Также будут вручены специальные призы: «За бережное сохранение народных традиций» и «Надежда» (перспективный модельер).
Возрастное ограничение 6+
В Агинском округе развернётся фестиваль национальных костюмов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Для республики это будет первый кинофестиваль фильмов для детей и юношества
Гала-концерт фестиваля состоится в начале ноября
Участники посоревнуются в чтении «Гэсэра» и стихотворений
Его участниками стали дети от 6 до 12 лет
Съёмки проекта проходят в Карелии
Он появится в микрорайоне Университетский
Учащимся разъясняли права и обязанности детей
Местных жителей попросили набраться терпения
Корабли Тихоокеанского флота вышли в Японское море для выполнения учебно-боевых задач
Основную часть программы составят мастер-классы
Церемония прошла в Кабанском районе
Строительство начнётся в следующем году
Межрегиональные соревнования проводились в Новосибирске
Средства пойдут на обеспечение работы 38 радиопередатчиков
Лауреатов наградят денежными призами