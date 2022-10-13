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В школах Улан-Удэ стартовала правовая неделя

В школах Улан-Удэ стартовала правовая неделя
Общество,  Фото:пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ
Учащимся разъясняли права и обязанности детей

В школах столицы Бурятии стартовала правовая неделя в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям».

Так, например, в средней общеобразовательной школе №20 учащиеся знакомились с неотъемлемыми правами, закреплёнными в Конвенции о правах ребёнка, и привлечением внимания к проблемам соблюдения прав человека. В школе №22 прошла информационно-правовая беседа «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», направленная на формирование у учащихся правовой культуры.

В школе №35, во 2-8 классах состоялись беседы и классные часы на тему «Мои права и обязанности». Школьникам разъясняли права и обязанности детей и родителей по Конвенции о правах ребёнка, Конституции РФ, закону «Об образовании в РФ», Семейному кодексу РФ, УК РФ, КРФ об АП.

- Мероприятие направлено на формирование у учащихся правовых знаний, правового и духовно-нравственного воспитания школьников. Подобные классные часы будут проходить в течении октября и ноября во всех школах города, - сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Бурятия. Улан-Удэ школа образование права ребенка правовая культура

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