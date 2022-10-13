Популяция растёт
Учёные сообщают, что нерест байкальского омуля начался хорошо, а популяция растёт.
Мониторинг нереста омуля учёные Байкальского филиала «Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии» ведут на основных реках Байкала – Селенге, Баргузине, Верхней Ангаре и Кичере.
- Работы по контролю нерестовой миграции для оценки пополнения запасов байкальского эндемика проходят уже пятый раз после введения запрета на промышленный лов. Учёные оценивают численность и структуры нерестовых стад – расовой, размерной, возрастной, половой, - сообщили в пресс-службе Росрыболовства.
Первые производители омуля появились в реке Селенга. Невысокий уровень реки и ранний заход производителей создают предпосылки для протяжённой миграции на «верхние» нерестилища. Как и прогнозировали учёные, в этом году производители омуля представлены в основном крупными особями.
В реке Баргузин наблюдается стабильный ход омуля, количественно превышающий прошлогодний уровень.
В 2022 году более ранняя миграция омуля на нерест по сравнению со среднемноголетними показателями началась в Большую Речку. Эта популяция уже много лет как пополняется только силами рыборазводного завода.
Специалисты уже приступили к работе и на учётных пунктах на реках Верхняя Ангара и Кичера. Здесь массовый заход производителей омуля ожидается в октябре.
Нерест байкальского омуля проходит хорошо
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