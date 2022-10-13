Проект республики стал лучшим в номинации «Этнокультурный туризм»
В Нижнем Новгороде завершился всероссийский конкурс детских туристических проектов. Команда Бурятии представила два проекта и стала победителем конкурса.
Так, проект «Кочевники Байкала» завоевал гран-при в номинации «Этнокультурный туризм» в категории «Пилот», а «Заповедная улыбка Байкала» - первое место в номинации «Турпродукт в сфере экологического туризма» в категории «Пилот».
Как сообщает министерство туризма РБ, в команду Бурятии вошли туроператоры: «Сибирь-Тур», «Байкал-Интур», «Байкал-Наран тур», «Спутник Бурятия» и «БурятИнтур».
Напомним, что на всероссийском конкурсе детских туристских проектов выявляются новые конкурентоспособные, безопасные и востребованные турпродукты из российских регионов, разработанные специально для детей и с учётом их потребностей.
Бурятия выиграла гран-при всероссийского конкурса по туризму
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