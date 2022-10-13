В Бурятии построят ещё 11 детсадов

Пять из них появятся в пригороде Улан-Удэ



В Бурятии определены подрядчики на строительство 11 детсадов. Их построят в Тарбагатайском, Иволгинском, Закаменском, Мухоршибирском и Еравнинском районах, а также в городе Северобайкальск.



Работы начнутся уже в этом году, сообщили в управлении капстроительства правительства Бурятии.



- В ходе конкурсных процедур было определено девять подрядчиков на строительство детских садов. На данный момент с ними уже подписаны договоры. С ними ведётся работа в части привязки ранее разработанных проектных документаций к выделенным земельным участкам, которые определены районами. Если на участках отсутствует инженерная инфраструктура, либо они находятся в труднодоступных для населения местах, их поменяют на более подходящие, – рассказал начальник управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов.



Вместимость детсадов рассчитывалась с учетом потребности населения и составит от 50 до 280 детей.



Стоимость строительства всех 11 детских садов – 3,3 млрд рублей.



Список населённых пунктов, где будут построены детские сады:



- В ДНТ «Багульник» в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района – детсад на 240 мест.

- В селе Иволгинск Иволгинского района – 100 мест.

- В селе Сужа Иволгинского района – 250 мест.

- В селе Нижняя Иволга Иволгинского района – 150 мест.

- В селе Сотниково Иволгинского района – 240 мест.

- В селе Баянгол Закаменского района – 80 мест.

- В селе Санага Закаменского района – 100 мест.

- В городе Северобайкальск – 280 мест.

- В посёлке Николаевский Тарбагатайского района – 100 мест.

- В селе Подлопатки Мухоршибирского района – 50 мест.

- В селе Телемба Еравнинского района – 50 мест.



