На картофель не оказалось нужных документов
В пункте «Монды» в Тункинском районе Бурятии гражданин Монголии пытался выехать из России домой на автомобиле вместе с партией картошки. Мужчина вёз 280 кг свежего картофеля без маркировки, неизвестного происхождения и без фитосанитарного сертификата.
- По закону вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортёра, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии.
В отношении гражданина Монголии составлен административный протокол, продукцию вернули для дальнейшего оформления фитосанитарного сертификата.
Гражданину Монголии не дали вывезти из Бурятии картошку
Общество, Фото:
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