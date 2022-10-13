Гражданину Монголии не дали вывезти из Бурятии картошку

Общество, Фото: управление Россельхознадзора

На картофель не оказалось нужных документов



В пункте «Монды» в Тункинском районе Бурятии гражданин Монголии пытался выехать из России домой на автомобиле вместе с партией картошки. Мужчина вёз 280 кг свежего картофеля без маркировки, неизвестного происхождения и без фитосанитарного сертификата.



- По закону вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортёра, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии.



В отношении гражданина Монголии составлен административный протокол, продукцию вернули для дальнейшего оформления фитосанитарного сертификата.



