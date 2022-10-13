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Гражданину Монголии не дали вывезти из Бурятии картошку

Гражданину Монголии не дали вывезти из Бурятии картошку
Общество,  Фото:управление Россельхознадзора
На картофель не оказалось нужных документов

В пункте «Монды» в Тункинском районе Бурятии гражданин Монголии пытался выехать из России домой на автомобиле вместе с партией картошки. Мужчина вёз 280 кг свежего картофеля без маркировки, неизвестного происхождения и без фитосанитарного сертификата.

- По закону вывоз из Российской Федерации каждой партии подкарантинной продукции допускается при наличии фитосанитарного сертификата в соответствии с карантинными фитосанитарными требования страны-импортёра, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Бурятии.

В отношении гражданина Монголии составлен административный протокол, продукцию вернули для дальнейшего оформления фитосанитарного сертификата.

Россельхознадзор

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