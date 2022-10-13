«Совсем обнаглели»: Жители Поселья возмущены повышением проезда

Проезд подорожает сразу на пять рублей
На пригородном маршруте №106 «Улан-Удэ – Поселье» перевозчик решил повысить стоимость проезда с 17 октября сразу на пять рублей – с 30 до 35. Об этом в микроавтобусах появились соответствующие объявления. Решение расстроило и возмутило местных жителей.
У этого автобуса довольно короткий маршрут, он едет из Поселья лишь до рынка «Народный» в центре столицы. И большинству жителей приходится добираться до места учёбы или работы с пересадками. С повышением стоимости проезда расходы значительно вырастут. Кроме того, как правило, автобус едет заполненный пассажирами до отказа, люди буквально держатся друг за друга, особенно в час пик.
Пассажиры считают, что за повышением стоимости должно стоять улучшение качества перевозок, как минимум - сокращение интервала движения. Однако в том, что так будет, они сомневаются. 11 октября между пассажирами и водителем этой маршрутки произошёл конфликт. Люди возмущались и очень эмоционально обсуждали эту тему.
«Вечно битком, не уехать, не приехать!»,
«Маршрут и так короткий, за что 35 рублей?»
«Мы будем жаловаться!» – говорили наперебой пассажиры.
Водитель пытался аргументировать тем, что выросли цены на запчасти и другое обслуживание автобусов, но это не успокоило пассажиров. Более того, из-за активной беседы водитель проехал остановку, которую потребовали пассажиры.
- Кричите и даже людей не слышите! – сказала водителю женщина, выходящая из автобуса.
Бурное обсуждение по этому поводу посельчане ведут в Viber-группах:
«Люди готовы платить за комфорт и безопасность, а не за то, что мы имеем сейчас. Естественно, с таким отношением к пассажирам, как у некоторых водителей, которые могут обматерить, закурить или возить нас, как дрова, людям жалко и 30 рублей»,
«Я думаю, люди были бы не против повышения тарифа, только в том случае, если бы маршруты ходили чаще. Не приходилось бы стоять в жару и в мороз по 40 минут, не было бы давки. Так помимо того, что пока ждёшь до полуобморочного состояния, так ещё и в салоне придавят, даже держатся не за что, ещё и грязно, как в сарае»,
«Так сделайте 50 или 100 рублей, может разбогатеете, что так мало подняли цену? Чтоб вам всем пусто было!»,
«Очень короткий маршрут, за что им 35? Надо сделать, как и все маршрутчики – 25»,
«Маршрут короткий, 35 р. Утром идут маленькие маршрутки, вечером не сядешь, ужас. Поменяется когда-нибудь, что-нибудь в лучшую сторону?»,
«Совсем обнаглели - цену поднимать. Ещё им мало, нормально не ходят маршрутки»,
«За проезд повысили, а маршрутки где? Уехать невозможно. Сейчас на «Сэлмэг» стояли, два автобуса полные проехали, не остановились».
Этот маршрут появился относительно недавно, в конце 2021 года. Он пришёл на смену маршруту №4, конечную остановку которого убрали по решению суда. Жительница ближайшего к остановке дома пожаловалась на выхлопные газы. Тогда остановку перенесли, но людям было далеко ходить до ближайшей остановки – порядка двух километров. Для удобства запустили маршрут №106. Но местные жители жаловались на длительное ожидание и постоянно переполненные автобусы.
Потом запустили муниципальные автобусы №4А, которые ездили из Поселья до площади Советов. Этот автобус разгружал основной маршрут, чем, конечно, радовал местных жителей. Но позже его убрали и теперь он возит других горожан из микрорайона Площадка, которые замерзали на улице в ожидании маршрутки.
Сейчас же ситуация для жителей Поселья усугубилась грядущим повышением стоимости проезда.
Министерство транспорта Бурятии поясняет, что стоимость проезда на этом маршруте не регулируется. Перевозчик вправе самостоятельно менять тариф не более одного раза в год.
- У минтранса Бурятии нет полномочий регулировать тариф по межмуниципальным пассажирским перевозкам. Такие перевозки осуществляются по нерегулируемому тарифу. (согласно 220-ФЗ от 13.07.2015г.) Это значит, что перевозчик сам устанавливает тариф и меняет его, но не более одного раза в год. Однако, пассажиры могут направить в министерство официальное обращение (согласно 59-ФЗ) с описанием проблемы, указанием ФИО, контактов и обратного адреса. На основании чего специалисты министерства перенаправят обращение в УФАС Бурятии для проверки обоснованности и правильности установки цены за проезд, - сообщили «Байкал-Daily» в минтрасе.
Кроме того, пассажиры могут самостоятельно напрямую обратиться в УФАС с жалобой на резкое повышение цены.
В минтрансе также отметили, что маршрут №106 был запущен 2 декабря прошлого года. Тариф был установлен на уровне 30 рублей, и за это время изменений не было. 5 октября в министерство поступило заявление от перевозчика о намерении повысить тариф до 35 рублей.
«Совсем обнаглели»: Жители Поселья возмущены повышением проезда
Общество, Фото:
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