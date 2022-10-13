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В Улан-Удэ усилены рейды по уборке прилегающих территорий

В Улан-Удэ усилены рейды по уборке прилегающих территорий
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Уже составлено 15 протоколов

В рамках месячника чистоты, объявленного мэром Улан-Удэ, сотрудники управления административного контроля ежедневно проверяют, насколько хорошо организации всех форм собственности содержат свои прилегающие территории, сообщает комитет городского хозяйства.

– Собственники и арендаторы объектов торговли, общественного питания и сферы услуг обязаны ежедневно обеспечивать уборку своих и прилегающих территорий. При выявлении нарушений мы сначала направляем ответственным лицам требование о необходимости произвести уборку территории, – сообщила и. о. начальника Управления административного контроля комитета городского хозяйства Гэма Тайсаева.

В случае неисполнения требования в отношении ответственных лиц составляется протокол об административном правонарушении. За нарушение сроков проведения работ по уборке территории предусмотрено наложение штрафов на граждан в размере от четырёх до пяти тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от шестидесяти до ста десяти тысяч рублей.

Всего с начала месяца за несвоевременную уборку территории составлено 15 протоколов.

Жители, заметившие неубранную территорию у входов в магазины и торговые центры, могут сообщить о нарушениях в администрацию своего района или в управление административного контроля по номеру 23-05-80 либо на сервис Активный горожанин, сообщили в пресс-службе мэрии. 
уборка мусора

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