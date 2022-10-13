В деле разбиралась прокуратура
Работник Централизованной библиотечной система Хоринского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушения трудового законодательства в части изменения условий трудовых договоров 40 работников в одностороннем порядке.
Установлено, что руководством одного из учреждений культуры Хоринского района ещё в мае текущего года штатным расписанием увеличены размеры должностных окладов работников. Однако дополнительные соглашения к трудовым договорам с ними заключены не были.
По выявленным нарушениям трудового законодательства внесено прокурорское представление, которое рассмотрено, нарушения устранены, со всеми работниками заключены дополнительные соглашения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В Бурятии работникам увеличили оклады без допсоглашений
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