В Бурятии работникам увеличили оклады без допсоглашений

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В деле разбиралась прокуратура



Работник Централизованной библиотечной система Хоринского района Бурятии заявил в прокуратуру о нарушения трудового законодательства в части изменения условий трудовых договоров 40 работников в одностороннем порядке.



Установлено, что руководством одного из учреждений культуры Хоринского района ещё в мае текущего года штатным расписанием увеличены размеры должностных окладов работников. Однако дополнительные соглашения к трудовым договорам с ними заключены не были.



По выявленным нарушениям трудового законодательства внесено прокурорское представление, которое рассмотрено, нарушения устранены, со всеми работниками заключены дополнительные соглашения, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

